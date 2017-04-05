Несмотря на то, что популярный телеведущий Дмитрий Нагиев — человек публичный, подробности его личной жизни долгое время были скрыты. Шоумен никогда не комментировал семейное положение, более того, сам себя 50-летний актер называет стеснительным и закрытым человеком.

Дмитрий признается, что за долгие годы своей жизни так и не смог понять женскую логику и ничего не знает о девушках.

«В 16 лет я думал, что знаю о женщинах абсолютно все. Сейчас, к своим преклонным годам (когда конь уже умер, а я все еще стою на развилке и не знаю, в какую сторону пойти), могу сказать, что я ни черта не знаю и ничего не понимаю. И вот эта фраза, что "женская логика — это как мужская, только енот", она права. Она имеет право на существование», — поделился с kp.ru ведущий.

Нагиев всегда старался уклониться от вопросов журналистов о своем семейном положении. Известно лишь то, что от первого брака с радиоведущей Алисой Шер у Дмитрия есть 27-летний сын Кирилл.

«Слухи слухами. Может, вы не видите меня на обложках с семьей, потому что я не женился? Достаточно просто попросить: "Дима, покажи паспорт". И выяснится, что мой паспорт девственно чист. И сразу все слухи разрушатся», — рассказал актер.

Напомним, что два года назад появилась информация о том, что артист скрывает две семьи в Москве и Санкт-Петербурге. По неподтвержденным данным, в столице Нагиев жил с домохозяйкой Анной Спектор и пятилетней дочерью. В Питере же — с шеф-редактором Натальей Коваленко и шестилетним сыном. Комментариев со стороны шоумена не поступило, а слухи так и остались слухами.

Фото: Instagram