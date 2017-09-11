34-летний Дмитрий Шепелев расстроен намерениями Андрея Малахова

Сегодня в Сети появилось интервью с Дмитрием Шепелевым — гражданским мужем скончавшейся Жанны Фриске, отцом ее ребенка, автором и ведущий программы «На самом деле». В нем он откровенно рассказал о своем отношении к Андрею Малахову и его обещанию, ставшему камнем раздора между коллегами.

В свое время Дмитрий доверил Андрею самое важное в его жизни интервью — о Жанне и Платоне, о том, почему он так бережно хранил это личное, почему изо всех сил оберегет сына. «Сегодня я понимаю: заявляя, что он "поможет внуку встретиться с дедушкой", Андрей поступает профессионально, но бесчеловечно», — пояснил Шепелев в интервью изданию «АиФ».

Сам Дмитрий старается придерживаться не только профессиональной этики, но и человеческой. Будучи ведущим шоу, в процессе которого люди узнают о себе массу нового, он подчеркнул: «Это не игра в детектор, а проверенная и достоверная информация. На кону зачастую судьбы людей. Играть с этим — кощунство. И мы дорожим репутацией».

«События последних нескольких лет буквально перевернули мою жизнь. Вокруг было много лжи, много предательства и лицемерия. Осуждение толпы. Поэтому я как никто знаю, как важно порой выяснить правду, объясниться с миром, как важно быть услышанным», — объяснил он причину, по которой люди обращаются к ним..

Фото: globallookpress.com