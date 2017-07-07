Звездные отцы-одиночки отдыхают с сыновьями на море

Сегодня сразу два звездных папочки решили поделиться с фанатами сокровенным: опубликовать фотографии со своими сыновьями. Сергей Лазарев отдыхает с маленьким Никитой в Турции: там мальчик сопровождает папу, пока тот работает.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Июл 7 2017 в 2:34 PDT

Артист с гордостью демонстрирует татуировку, которую он сделал в честь наследника. Дмитрий Шепелев увез сына в Грецию. Вчера он показал трогательный видеоролик, как Платон бегает по берегу, а теперь — поделился нежным снимком.

Озорство Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Июл 7 2017 в 4:18 PDT