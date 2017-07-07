Идеальные папаши: Сергей Лазарев и Дмитрий Шепелев показали фотографии с детьми
Звездные отцы-одиночки отдыхают с сыновьями на море
Сегодня сразу два звездных папочки решили поделиться с фанатами сокровенным: опубликовать фотографии со своими сыновьями.
Сергей Лазарев отдыхает с маленьким Никитой в Турции: там мальчик сопровождает папу, пока тот работает.
Артист с гордостью демонстрирует татуировку, которую он сделал в честь наследника.
Дмитрий Шепелев увез сына в Грецию. Вчера он показал трогательный видеоролик, как Платон бегает по берегу, а теперь — поделился нежным снимком.
Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)
Быть отцом-одиночкой стало новым трендом: фотографиями своих детей делятся не только Лазарев и Шепелев, но и Филипп Киркоров, Криштиану Роналду, другие звезды.
Фото: instagram.com