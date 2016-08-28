Шепелев заявил, что уже порядком устал от слухов и обвинений, поэтому готов прилюдно пройти проверку на детекторе лжи. В ходе проверки Дмитрий сообщил, что к пропаже собранных на лечение Жанны денег не имеет отношения. «Это не просто деньги. Это эквивалент любви, потому что этими деньгами люди по всей России и по всему миру поддерживали тяжелобольную любимую Жанну Фриске», — сообщил он.

Вдобавок Шепелев предоставил все документы, подтверждающие его невиновность: «Это письменное подтверждение, которое использовалось в суде, подтверждение тому, что все средства за десять дней до смерти Жанны сняла ее мать».

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Май 19 2017 в 11:48 PDT

Чтобы рассмотреть ситуацию со всех сторон, в студию пригласили Владимира Фриске, который поделился своим мнением. Помимо обвинений в адрес Дмитрия в том, что он скрывает внука, неожиданностью для многих стали следующие слова Владимира: «Какое он имеет право отбирать Платона у родственников? Это наша кровь там. Из-за Платошки мы потеряли дочь. Так он еще ребенка забрал». Дело в том, что ранее врачи сообщали о возможности резкого роста опухоли из-за беременности, именно поэтому отец Жанны считает внука виновным в смерти дочери.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Авг 27 2016 в 11:44 PDT

После этого Владимир добавил, что Дмитрий очень высокомерный человек и «людей вообще ни за кого не считает», а также подтвердил, что деньги сняла его жена. «Человек, который из грязи в князи приехал. Ничего не было, а сейчас он имеет восемь охранников, ездит, куда хочет... На какие деньги, если человек полтора года не работал? Да, жена сняла остаток денег Жанны. И этот остаток лежит в банке, он никуда не делся, она перевела просто», — заметил отец певицы.

Шепелев поспешил объясниться, что охрана нужна из-за того, что Владимир угрожал ему: «Для родителей Жанны я как красная тряпка для быка. В их глазах причина потери дочери — я».

Фото: instagram.com