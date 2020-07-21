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Дмитрий Шепелев нашел новую работу на телевидении

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Дмитрий Шепелев

Фото: Instagram Дмитрия Шепелева

Бывший муж Жанны Фриске и отец ее сына Платона Дмитрий Шепелев станет ведущим шоу на ТНТ.

Долгое время после смерти популярной певицы Жанны Фриске ведущий Дмитрий Шепелев работал на Первом канале. Это позволило ему обустроить комфортный быт себе и сыну. После увольнения с «главной кнопки» шоумен перейдет на ТНТ, где станет ведущим нового семейного шоу «Ты как я».

«Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата — развлекательный проект "Ты как я" Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Белоруссии», — цитирует пресс-службу РИА «Новости».

Сам Дмитрий Шепелев уже прокомментировал это назначение, отметив, что мечтал вести программу о детях и родителях с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. Сейчас он щедро делится с подписчиками своих соцсетей советами по воспитанию детей на примере Платона — и явно получает от всего этого удовольствие.

Фото и видео: Instagram/@dmitryshepelev

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