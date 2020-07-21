Дмитрий Шепелев нашел новую работу на телевидении

Долгое время после смерти популярной певицы Жанны Фриске ведущий Дмитрий Шепелев работал на Первом канале. Это позволило ему обустроить комфортный быт себе и сыну. После увольнения с «главной кнопки» шоумен перейдет на ТНТ, где станет ведущим нового семейного шоу «Ты как я».

«Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата — развлекательный проект "Ты как я" Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Белоруссии», — цитирует пресс-службу РИА «Новости».

Сам Дмитрий Шепелев уже прокомментировал это назначение, отметив, что мечтал вести программу о детях и родителях с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. Сейчас он щедро делится с подписчиками своих соцсетей советами по воспитанию детей на примере Платона — и явно получает от всего этого удовольствие.