Дмитрий Шепелев - о том, чем новые отношения лучше романа с Жанной Фриске: «Я не понимал, во что я вмешиваюсь»

В пятницу, 11 сентября, телеведущий Дмитрий Шепелев стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «Макарена», в котором откровенно рассказал о нынешних отношениях и невольно сравнил их с жизнью с Жанной Фриске.

«Я очень закрытый человек. Это странно слышать от чувака, который занимается публичной работой. И я когда на эту работу соглашался, последнее, что меня интересовало, - это чтобы меня узнавали, чтобы обожали школьницы, писали любовные письма, это реально был не мой наркотик, вообще не мой. Мне в этой профессии, в этой работе больше всего нравилось чувство, когда ты управляешь людьми, их настроением, эмоциями. А от того, что я прохожу по улице и меня узнает... мне это вообще не нужно», - признался он.

Нынешняя избранница шоумена, архитектор и дизайнер Екатерина Тулупова, - не публичный человек. Она ведет личный блог в Instagram, в котором нет ни одной фотографии с известным возлюбленным. В отношениях с Жанной Фриске Дмитрий Шепелев, напротив, сталкивался с повышенным вниманием.

«Я вообще не понимал, во что вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все, кому не лень, мне от этого стало очень страшно. Просто не знал, что с этим делать», - признался шоумен.