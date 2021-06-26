Дмитрий Маликов откровенно об отцовстве: «Семья живет, пока в ней есть маленькие дети»

С появлением Марка, певец на многие вещи взглянул по-новому: «Как быстро растут дети. Как мы от них зависим. Никогда не думал, что для меня будет так важен его аппетит! Если Марк плохо ест, у меня портится настроение». Эти моменты не были так важны, когда маленькой была старшая дочь Дмитрия Маликова, Стефания: «Когда родилась Стеша, мне было 30. Я был в активной фазе — полностью погружен в творчество, в работу, в зарабатывание денег. Всё было на плечах у Лены. Сейчас фаза тоже активная, но немножко другая. Больше ценишь моменты, проведенные с родителями и с маленькими детьми, — потому что они очень быстро проходят. И как отец я сейчас лучше. Я больше погружен в семейные дела. Сам выбираю нянь, преподавателей и часто предпочитаю провести вечер дома, нежели идти на какое-то светское мероприятие», — откровенно поделился планами певец с журналистами HELLO.

А еще, Дмитрий принимает активное участие в работе над детскими проектами: начиная со «Спокойной ночи, малыши!» и «Уроков музыки», заканчивая спектаклем «Перевернуть игру». И на этом он не планирует останавливаться, а главное — хочет и дальше приимать активное участие в воспитании сына: «Хочу выстроить отношения с сыном так, чтобы он уважал отца, уважал силу, уважал старших, чувствовал ответственность. Вот эти моменты очень важны, понимаете? Ребенок не должен расти разнузданным. Он должен быть собранным и дисциплинированным».