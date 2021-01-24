Дмитрий Маликов обнародовал фотографии подросшего именинника-сына: «Ангелок»

Напомним, что совсем недавно мы писали, что Стефания Маликова без макияжа и укладки показала, как отдыхает с младшим братом. В своем блоге в социальной сети Instagram дочь народного артиста поделилась снимками из отпуска. Судя по ним, Стефания сбежала из морозной зимы в теплые края. На фотографии красавица-блондинка запечатлена без грамма косметики и привычных выпрямленных до идеальной гладкости волос — ее от природы слегка волнистые локоны свободно рассыпались по плечам.