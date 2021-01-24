Дмитрий Маликов обнародовал фотографии подросшего именинника-сына: «Ангелок»
Фото: @dmitriy_malikov / Instagram
50-летний Дмитрий Маликов — отец двоих детей. Их мать красавица- супруга музыканта Елена Изаксон. Их дочери Стефании сейчас уже 20, а младшему Марку исполнилось 3 года. Счастливый папа трогательно обратился к сыну и поздравил его.
«С днём рождения, мой любимый мальчик!», — подписал публикацию артист.
Малыша поспешила поздравить и сестра Стеша. Она опубликовала в своем блоге в Instagram архивный cемейный снимок, на котором представлены все члены их дружной семьи. В посте девушка призналась в любви братику.
Напомним, что совсем недавно мы писали, что Стефания Маликова без макияжа и укладки показала, как отдыхает с младшим братом. В своем блоге в социальной сети Instagram дочь народного артиста поделилась снимками из отпуска. Судя по ним, Стефания сбежала из морозной зимы в теплые края. На фотографии красавица-блондинка запечатлена без грамма косметики и привычных выпрямленных до идеальной гладкости волос — ее от природы слегка волнистые локоны свободно рассыпались по плечам.
Фото и видео: @dmitriy_malikov / Instagram
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