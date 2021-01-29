Дмитрий Маликов в свой день рождения появился седым и с морщинами

Дмитрию Маликову, который сегодня отмечает день рождения, чувства юмора не занимать. Возраст, судя по всему, не очень беспокоит его — в своем Instagram он показал, как будет выглядеть на пенсии.

Морщины, белые волосы и борода — возраст только делает мужчину более импозантным, считает Маликов. Сегодня музыканту исполнился 51 год, и он получил множество поздравлений от своих поклонников.