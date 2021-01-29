Дмитрий Маликов в свой день рождения появился седым и с морщинами
Фото: www.instagram.com/dmitriy_malikov/
Дмитрию Маликову, который сегодня отмечает день рождения, чувства юмора не занимать. Возраст, судя по всему, не очень беспокоит его — в своем Instagram он показал, как будет выглядеть на пенсии.
Морщины, белые волосы и борода — возраст только делает мужчину более импозантным, считает Маликов. Сегодня музыканту исполнился 51 год, и он получил множество поздравлений от своих поклонников.
Подписчики с Дмитрием согласились — уж ему-то возраст точно идет.
А вот его дочь, Стефания Маликова, не согласна с тем, что он стареет, даже если от этого становится более импозантным. Стеша записала для папы забавное видео с поздравлениями, в котором напомнила, что он все еще молодой папа. В поздравительном видео Маликов идет по пляжу под восхищенными взглядами дам, с рельефной фигурой.
И действительно, Маликов воспитывает маленького сына Марка, которому всего три года. Ребенок появился на свет в результате суррогатного материнства. Кроме того, Маликов заявил, что не отказался бы стать отцом еще раз, и планирует завести еще ребенка.
Стефания написала отцу трогательное поздравление в своем Instagram:
«Помню, когда была маленькой, папа меня подбрасывал высоко в небо, и я чувствовала, что умею летать. Сейчас я выросла, но ощущение полета рядом с тобой совершенно такое же. Ты никогда не ограничивал мой выбор, всегда поддерживал и помогал. Спасибо за то, что научил меня смотреть на небо, видеть красоту в простых вещах, бескорыстно радоваться победам близких людей и достигать самые безумные цели. Ай лав ю соу мач, папа».
Фото и видео: Instagram Дмитрия Маликова
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