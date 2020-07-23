«Красавчики»: Дмитрий Маликов умилил фанатов фотографией с подросшим сыном на руках

«Какой он миленький», «Красавчики», «Такие счастливые», «Мужики, полный вперед!», «Какой красивый малыш и какой счастливый папа!», «Просто чудо маленькое», — написали Дмитрию и Марку.

Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом, когда ему было 48 лет, а его жене Елена за 50. Супруги, чтобы еще раз познать счастье быть родителями, воспользовались услугами суррогатной матери. Дмитрий признавался, что рождение сына перевернуло всю его жизнь. «Я теперь смотрю на многие вещи иначе. Нет теперь времени на лишние глупые переживания. Хочется успеть многое сделать, ведь у меня маленький ребенок», — делился эмоциями артист.

У Дмитрия и Елены Маликовых есть еще взрослая дочь Стефания, а у Елены от первого брака — и 35-летняя дочь Ольга.