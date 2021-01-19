Стефания Маликова без макияжа и укладки показала, как отдыхает с младшим братом
В своем микроблоге в социальной сети Instagram дочь народного артиста поделилась снимками из отпуска. Судя по ним, Стефания сбежала из морозной зимы в теплые края. На фотографии красавица-блондинка запечатлена без грамма косметики и привычных выпрямленных до идеальной гладкости волос – ее от природы слегка волнистые локоны свободно рассыпались по плечам.
Маликова сидит на пляже, облаченная лишь в купальник, поверх которого надела свободную тунику, а к длинным ногам, слегка тронутым загаром, прилип белоснежный песок. Девушка дополнила свой образ стильными солнцезащитными очками на золотой цепочке. Рядом с ней сидит совершенно счастливый младший брат. «Найди нас под пальмами», – подписала она свою публикацию.
Пользователи Сети от всей души пожелали девушке и ее семье счастливого отдыха и не могли не отметить, как чудесно она выглядит на фото и как сильно вырос Марк Маликов-младший: «Какие вы милые!», «Красавчики», «Какие солнечные», «Какие милые! Стеша, Маркуша!», «Как похожи вы», «Вы очень элегантная», «Стеша, волосы – просто любовь! Я в жизни тоже вытягиваю, а в отпуске даю им отдохнуть», «Нежность и безусловная любовь», «Солнечные зайчики», «Стефания, ты очень красивая девушка», – написали они в комментариях.
Фото: Instagram steshamalikova
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