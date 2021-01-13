Стеша Маликова отправилась на прогулку в карамельном тотал-лук: «Красавица»

Поклонники отметили отличный вкус Стефании, но переживали, что в таком неподходящем для зимы виде она замерзла:

«Шапки не хватает, холодно», «Носик от мороза красный», «Стеша, ты стиляга) где такие красивые места нашла?», «Карамелька, мой любимый цветок», «Какая вы стильная!», «Красавица! Стильный, лаконичный образ в бежевых оттенках. Очень дорого смотрится лук».

Ранее Стефания поделилась фото со своими родителями из Казахстана, где они все вместе встретили Новый год и собрала множество комплиментов — подписчики отметили, что семейство Дмитрия Маликова может претендовать на звание самой красивой семьи в стране.