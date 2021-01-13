Стеша Маликова отправилась на прогулку в карамельном тотал-лук: «Красавица»
Фото: www.instagram.com/steshamalikova/
Стеша Маликова поделилась с поклонниками идеальным образом в карамельных тонах. Кадры из фотосессии девушка опубликовала в своем блоге.
На снимках Стеша позирует в карамельном пальто классического фасона, свитшоте такого же оттенка, и широких брюках в тон. Образ дополняет стильная сумка голубого оттенка.
«Холодной зимой будьте теплее друг к другу», — пишет под публикацией Маликова.
Поклонники отметили отличный вкус Стефании, но переживали, что в таком неподходящем для зимы виде она замерзла:
«Шапки не хватает, холодно», «Носик от мороза красный», «Стеша, ты стиляга) где такие красивые места нашла?», «Карамелька, мой любимый цветок», «Какая вы стильная!», «Красавица! Стильный, лаконичный образ в бежевых оттенках. Очень дорого смотрится лук».
Ранее Стефания поделилась фото со своими родителями из Казахстана, где они все вместе встретили Новый год и собрала множество комплиментов — подписчики отметили, что семейство Дмитрия Маликова может претендовать на звание самой красивой семьи в стране.
Фото и видео: Instagram Стефании Маликовой
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