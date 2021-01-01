Стеша Маликова показала уютное семейное фото с родителями: «Самая красивая семья»

Поклонники в комментариях сделали семье массу комплиментов:

«Какие Вы Красивые!», «Самая красивая семья, с Новым Годом!!!», «Какая же красивая у вас семья», «С новым годом наши любимые. Счастья здоровья мира и добра. Какие вы красивые! С мамочкой очень похожи», «Какие вы элегантные», «Успехов и процветания вашей семье», «Стеша. Просто идеал красоты, вот честно», «Какая лучезарная и счастливая семья».

Стефания часто выкладывает посты о своей семье — несмотря на собственный бизнес, девушка проводит очень много времени с родными, и часто играет со своим любимым младшим братишкой Марком.