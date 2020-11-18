Виктория Лопырева продемонстрировала осиную талию в соблазнительном кожаном корсете
Фото: www.instagram.com/lopyrevavika/?hl=ru
Виктория Лопырева решила свести с ума своих поклонников и выбрала дерзкий путь для соблазнения – она примерила очень эффектное платье и кожаный корсет, в котором показала точеную фигуру. Подол платья также из кожи, ажурный и практически прозрачный.
Поклонники Лопыревой отметили ее образ и захотели его повторить. Несмотря на пикантную подачу, обошлось без критики:
«Самая красивая девушка», «Всегда прекрасно выглядишь!», «На Виктории всё прекрасно выглядит», «Бесподобная Виктория!», «Настолько красивая, что даже слов нет», «Виктория потрясающая», «Очень крутые фотки делаешь», «Хочу хочу всю эту красоту и сапожки, которые ты показывала», «Несешь стиль в массы!», «Идеальный образ для тебя!», «Муж смотрит и кайфует, наверное», «Очень крутой кожаный корсет», «Вика вдохновляет быть красивой», «Красиво жить не запретишь и это прекрасно!!», «Очень удобно так стоять», «Как скромно выглядит жена бюджетного служащего, одета светски, интеллигентно и недорого. Молодец», «Держишься как настоящая принцесса».
Фото и видео: Instagram Виктории Лопыревой
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