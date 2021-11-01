Директор Александра Серова высказался о состоянии здоровья артиста

Как сообщалось ранее, Александра Серова уже перевели в общую палату, его состояние на данный момент улучшается. В очередной раз на связь с журналистами вышел его директор Александр Федорков, который сообщил новые подробности состояния народного артиста РФ. Вопреки переживаниям близких и поклонников артиста, исполнитель идет на поправку, так заявил он ТАСС: «он себя чувствует лучше, у него голос уже совсем крепкий».

Однако выписывать автора песни «Я люблю тебя до слез» врачи не торопятся, пока ему необходимо оставаться под наблюдением и набраться сил, как сообщает директор музыканта. Напомним, что 9 октября Александра Серова госпитализировали с 75% поражением легких и пневмонией, однако его состояние не было крайне тяжелым и к аппарату ИВЛ певца не подключали. В связи с болезнью все ранее запланированные выступления и мероприятия исполнителя были перенесены на февраль 2022 года.