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Директор Александра Серова рассказал о состоянии госпитализированного с ковидом артиста

Концертный директор певца Александр Федорков сообщил, что Александру Серову, который несколько дней назад был экстренно госпитализирован с ковидом, стало лучше. Все это время артист находился в реанимации на аппарате ИВЛ, а сейчас его уже перевели в палату.