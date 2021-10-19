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Директор Александра Серова рассказал о состоянии госпитализированного с ковидом артиста
Концертный директор певца Александр Федорков сообщил, что Александру Серову, который несколько дней назад был экстренно госпитализирован с ковидом, стало лучше. Все это время артист находился в реанимации на аппарате ИВЛ, а сейчас его уже перевели в палату.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @alexander_serov_official/Instagram
«Я слышал, что Александра Николаевича переводят в общую палату, а это хороший знак. Но вообще Мишель лучше знает, она ближе к отцу. Новую информацию мы обязательно выложим на официальном сайте», — рассказал Федорков Teleprogramma.pro.
Игорь Крутой и Александр Серов в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1»
Ранее о положительной динамике в лечении Серова рассказала его дочь Мишель. «Не переживайте, все будет хорошо. Лечение идет в лучшую сторону. Мы надеемся, что скоро папа полностью поправится и его выпишут», — сообщила она в своем Instagram.
Фото и видео: Instagram