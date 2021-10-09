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67-летний Александр Серов оказался в реанимации после заражения ковидом
По данным СМИ, у певца поражено около 75% легких. До этого ухудшения он находился на лечении в одном из госпиталей Москвы. Сейчас Александр Серов дышит с помощью кислородной маски.
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Фото: East News Russia
Исполнитель хитов «Я люблю тебя до слез» и «Мадонна» Александр Серов борется с коронавирусом. Певец заразился в конце сентября, некоторое время проходил лечение в одном из госпиталей, а сейчас оказался в реанимации.
Как сообщает «Комсомольская правда», у 67-летнего пациента развилось поражение легких. По данным издания оно составляет почти 75%. Александр Серов дышит с помощью кислородной маски.
Близкие певца информацию о его здоровье не раскрывают. Отметим, что официально артист не женат. В 2010 году развелся с супругой — гимнасткой Еленой Стебеневой, от которой у него есть уже взрослая дочь Мишель. В прошлом году она родила ребенка, сделав Александра Серова дедушкой.
Фото и видео: East News