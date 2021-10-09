67-летний Александр Серов оказался в реанимации после заражения ковидом

Исполнитель хитов «Я люблю тебя до слез» и «Мадонна» Александр Серов борется с коронавирусом. Певец заразился в конце сентября, некоторое время проходил лечение в одном из госпиталей, а сейчас оказался в реанимации.

Как сообщает «Комсомольская правда», у 67-летнего пациента развилось поражение легких. По данным издания оно составляет почти 75%. Александр Серов дышит с помощью кислородной маски.