Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Серова — появились осложнения

В Сети также появилась информация, что музыканта могут перевести на аппарат ЭКМО — на данный момент он дышит через кислородную маску. При этом он находится в ясном сознании.

За певца очень переживают его близкие и друзья. Дочь артиста Мишель рассказала, что он находится в руках компетентных специалистов.

«Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости», — сообщила она.