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Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Серова — появились осложнения

67-летний музыкант попал в больницу с коронавирусом на прошлой неделе. Сейчас он находится в реанимации и его состояние врачи считают тяжелым — у него есть осложнения, которые могут усугубить ситуацию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Серов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Состояние Александра Серова врачи считают тяжелым — он находится в реанимации, а поражение легких составляет 50-75%. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Врачи отмечают дыхательную недостаточность II степени — результатом любой активности является сильная одышка.

Кроме того, у него есть серьезные осложнения — сахарный диабет на фоне гормональной терапии перешел в состояние декомпенсации. Также присутствует риск развития осложнений сердечно-сосудистой системы.

В Сети также появилась информация, что музыканта могут перевести на аппарат ЭКМО — на данный момент он дышит через кислородную маску. При этом он находится в ясном сознании.

За певца очень переживают его близкие и друзья. Дочь артиста Мишель рассказала, что он находится в руках компетентных специалистов.

«Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости», — сообщила она.

Фото: Global Look press, East News