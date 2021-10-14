Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Серова — появились осложнения
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Состояние Александра Серова врачи считают тяжелым — он находится в реанимации, а поражение легких составляет 50-75%. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Врачи отмечают дыхательную недостаточность II степени — результатом любой активности является сильная одышка.
Кроме того, у него есть серьезные осложнения — сахарный диабет на фоне гормональной терапии перешел в состояние декомпенсации. Также присутствует риск развития осложнений сердечно-сосудистой системы.
В Сети также появилась информация, что музыканта могут перевести на аппарат ЭКМО — на данный момент он дышит через кислородную маску. При этом он находится в ясном сознании.
За певца очень переживают его близкие и друзья. Дочь артиста Мишель рассказала, что он находится в руках компетентных специалистов.
«Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости», — сообщила она.
Фото: Global Look press, East News