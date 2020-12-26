«Девушка необыкновенной красоты»: Анастасия Решетова в новом образе произвела фурор в Сети

Экс-возлюбленная Тимати и молодая мамочка их общего сына Ратмира сделала яркий макияж и уложила волосы. На снимке знаменитая брюнетка выглядит роскошно, согласитесь?

Подписчики пришли в восторг от нового образа любимой истадивы. В комментариях под фотографией они написали множество комплиментов.

«Как вам хорошо с челкой», «Бомбическая», «И вам счастья в новом году!!!! Вы прекрасны!!!!», «Ух, красотка», «Девушка необыкновенной красоты, идеальна во всем», «Настюша, ты супер!», «Ого, очень красивая!», «Красавица, Анастасия», — отметили очарованные пользователи Сети.

А вам понравился образ Анастасии Решетовой? Делитесь своим мнением в комментариях!