«Девушка необыкновенной красоты»: Анастасия Решетова в новом образе произвела фурор в Сети
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Будущая телеведущая примерила шикарное песочное пончо с песцовым мехом. Наряд подчеркнул красоту инстадивы и ее аристократическую шею, а длинные свободные рукава добавили образу соблазнительности и шарма.
Экс-возлюбленная Тимати и молодая мамочка их общего сына Ратмира сделала яркий макияж и уложила волосы. На снимке знаменитая брюнетка выглядит роскошно, согласитесь?
Подписчики пришли в восторг от нового образа любимой истадивы. В комментариях под фотографией они написали множество комплиментов.
«Как вам хорошо с челкой», «Бомбическая», «И вам счастья в новом году!!!! Вы прекрасны!!!!», «Ух, красотка», «Девушка необыкновенной красоты, идеальна во всем», «Настюша, ты супер!», «Ого, очень красивая!», «Красавица, Анастасия», — отметили очарованные пользователи Сети.
А вам понравился образ Анастасии Решетовой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @volkonskaya.reshetova / Instagram
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