«Рождение ребенка — стресс»: Решетова намекнула на истинную причину расставания с Тимати
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Анастасия Решетова, объявившая о расставании с Тимати вскоре после рождения сына Ратмира, заявила в Instagram, что пары часто распадаются после появления первенца на свет: «Часто потому что не были готовы к новому периоду в жизни. Рождение ребенка — это не только космическая радость, но и стресс как никак. И для мамы, и для папы. Мама в шоке от бессоных ночей, и гормоны скачут в течение первого года, а папа не может смириться с тем, что он не главный объект внимания в семье». Впрочем, Анастасия поспешила добавить, что она описала не свою личную ситуацию.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Также Решетова заявила, что идеальных мужчин не сушествует, но описала человека, с которым бы она могла быть вместе.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Напомним, что «1-я вице-мисс Россия» 2014 года Анастасия Решетова стала героиней таблоидов и звездой шоу-бизнеса после того, как закрутила роман с рэпером Тимати. Девушка выпустила книгу о сыроедении, открыла салон красоты и занялась выпуском одежды. На сегодняшний день у Решетовой почти четыре миллиона подписчиков в Instagram. Недавно Анастасия и Тимати, у которых подрастает сын Ратмир, объявили о расставании.
«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди, и про "бумеранг" можете тоже забыть. Объясняться подробнее не вижу смысла», — написала Решетова.
Фото: instagram
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