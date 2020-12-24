Анастасия Решетова примерила образ героини вестерна с ковбойской рубашкой

Решетова позирует в брутальном образе total black, выстроенном вокруг облегающих брюк. «Продолжением» бесконечно длинных ног стали эффектные черные ботильоны на шпильках и с острыми мысами. Разбавлен монохромный аутфит ковбойской рубашкой из кожи шоколадного цвета с пышной бахромой вдоль рукавов — все в лучших традициях вестерна. Финальный штрих — узнаваемая миниатюрная сумка из лакированной кожи питона от Hermès.

Анастасия Решетова часто радует поклонников стильными образами в своем Instagram, а точеная фигура модели собирает тысячи комплиментов. После расставания с Тимати звезда не выдает подробности своей личной жизни, но признается, что другие мужчины на примете у нее все же есть. Подробнее читайте на Passion.ru.