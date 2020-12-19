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«Как Моника Белуччи»: Анастасия Решетова блеснула в атласном мини-платье и жемчужном колье

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Анастасия Решетова, летняя фотосессия

Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram

Экс-возлюбленная Тимати и мать их общего сына Ратмира Анастасия Решетова часто делится стильными луками со своими поклонниками.

Инстадива примерила черное атласное мини-платье с сексуальным корсетом и глубоким декольте. Наряд подчеркнул шикарные природные данные знаменитой брюнетки и ее обворожительность и изящность. А длинные свободные рукава добавили образу молодой мамы соблазнительности и шарма.

1-я вице-мисс Россия 2014 года украсила лук жемчужным колье на шее. Знаменитая брюнетка собрала волосы в лаконичный низкий пучок. Бьюти-образ модели получился безупречным: она выделила губы нюдовой матовой помадой и подвела глаза насыщенной черной тушь и сделала стрелки. Анастасия кокетливо устремила глаза вниз и нежно сложила руки.

А вам понравился образ знаменитой инстадивы? Делитесь своими ответами в комментариях!

К слову, совсем недавно мы писали, что Анастасия Решетова блеснула на катке в белоснежной куртке и шапке с помпоном. Образ будущей телеведущей на коньках покорил поклонников в Instagram и они написали ей множество комплиментов в комментариях.

Фото видео: @volkonskaya.reshetova / Instagram

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