«Как Моника Белуччи»: Анастасия Решетова блеснула в атласном мини-платье и жемчужном колье

1-я вице-мисс Россия 2014 года украсила лук жемчужным колье на шее. Знаменитая брюнетка собрала волосы в лаконичный низкий пучок. Бьюти-образ модели получился безупречным: она выделила губы нюдовой матовой помадой и подвела глаза насыщенной черной тушь и сделала стрелки. Анастасия кокетливо устремила глаза вниз и нежно сложила руки.

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К слову, совсем недавно мы писали, что Анастасия Решетова блеснула на катке в белоснежной куртке и шапке с помпоном. Образ будущей телеведущей на коньках покорил поклонников в Instagram и они написали ей множество комплиментов в комментариях.