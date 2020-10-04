«Девушка Бонда» Ольга Куриленко показала нежное фото малютки-сына на его 5-летие
Фото: @olgakurylenkoofficial / Instagram
«Девушка Бонда» Ольга Куриленко редко рассказывает на своей странице в Instagram подробности личной жизни и показывает семейные снимки. Однако в пятый день рождения ее сына Александра Макса Хорейшо от писателя и актера Макса Беница, актриса решила разместить в Сети нежное фото из семейного архива. На фотографии Ольга позирует в роскошном черном облегающем платье, с вечерней прической и макияжем. На руках актриса держит новорожденного сына, укутанного в уютный комбинезон. Под снимком, на котором Ольга отметила и отца ребенка, она написала: «С Днем Рождения моего самого любимого мальчика на свете! Ты родился 5 лет назад, и я люблю тебя все больше и больше с каждым днем».
Фолловеры восхитились красотой и стройностью молодой мамы и написали десятки поздравительных комментариев Ольге и сыну-имениннику: «Поздравляю», «Поздравляю!!! Пусть будет здоров и счастлив ваш мальчик!!! Чистого и доброго детства, радостного!!!», «С Днем рождения сына!», «Пусть сыночек растет здоровый и счастливый вам на радость!», «С Днем рождения!Здоровья,счастья!», «Это потрясающе», «От всей души поздравляю! Пусть будет счастливым малыш», «Моя ж ты милая!!! Поздравляю!», «С днем рождения сына».
Актриса Ольга Куриленко, прославившаяся ролью девушки агента Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», который вышел в 2008 году, за 12 лет ничуть не изменилась. Она по-прежнему стройна, а ее хобби — съемки для модных проектов и глянцевых журналов.
К слову, недавно мы писали, как Ольга Куриленко сама отрезала себе челку и показала странный результат. Актриса Ольга Куриленко страдала от вьющихся волос во время самоизоляции.
А тебе понравилось фото Ольги Куриленко? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @olgakurylenkoofficial / Instagram
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