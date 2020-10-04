«Девушка Бонда» Ольга Куриленко показала нежное фото малютки-сына на его 5-летие

Фолловеры восхитились красотой и стройностью молодой мамы и написали десятки поздравительных комментариев Ольге и сыну-имениннику: «Поздравляю», «Поздравляю!!! Пусть будет здоров и счастлив ваш мальчик!!! Чистого и доброго детства, радостного!!!», «С Днем рождения сына!», «Пусть сыночек растет здоровый и счастливый вам на радость!», «С Днем рождения!Здоровья,счастья!», «Это потрясающе», «От всей души поздравляю! Пусть будет счастливым малыш», «Моя ж ты милая!!! Поздравляю!», «С днем рождения сына».

Актриса Ольга Куриленко, прославившаяся ролью девушки агента Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», который вышел в 2008 году, за 12 лет ничуть не изменилась. Она по-прежнему стройна, а ее хобби — съемки для модных проектов и глянцевых журналов.

К слову, недавно мы писали, как Ольга Куриленко сама отрезала себе челку и показала странный результат. Актриса Ольга Куриленко страдала от вьющихся волос во время самоизоляции.

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