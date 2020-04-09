40-летняя Ольга Куриленко перевоплотилась в русалку со стройным телом и длинными волосами

Поклонники высоко оценили необычный образ звезды: «Прекрасно, Ольга», «Шикарная», «Сказочная красота», «Огоооо что за волосы?...», «Ундина», «Почему ты такой красивый .... АНГЕЛ»6 «Безумно красивая и талантливая», «Красиво... Очень красиво», «Хороша, даже без "прикрас"».

Некоторые желают актрисе здоровья: недавно она пополнила ряды звезд, переболевших коронавирусом.

А как вам это преображение?