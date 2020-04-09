40-летняя Ольга Куриленко перевоплотилась в русалку со стройным телом и длинными волосами
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Ольги Куриленко
Друзья Ольги Куриленко поработали над ее образом.
Кадр, которым поделилась в своем блоге Ольга Куриленко, удивил ее поклонников. На снимке всегда стройная актриса обрела длинные отрисованные в графическом редакторе волосы и стала похожей на русалку.
Поклонники высоко оценили необычный образ звезды: «Прекрасно, Ольга», «Шикарная», «Сказочная красота», «Огоооо что за волосы?...», «Ундина», «Почему ты такой красивый .... АНГЕЛ»6 «Безумно красивая и талантливая», «Красиво... Очень красиво», «Хороша, даже без "прикрас"».
Некоторые желают актрисе здоровья: недавно она пополнила ряды звезд, переболевших коронавирусом.
А как вам это преображение?
Фото и видео: Instagram
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