38-летняя Ольга Куриленко продемонстрировала девичьи формы в откровенной съемке для глянца

Актриса Ольга Куриленко, прославившаяся ролью девушки агента Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», который вышел в 2008 году, за 10 лет ничуть не изменилась. Она по-прежнему стройна, а ее хобби — съемки для модных проектов и глянцевых журналов.
«Я просто влюбилась в этот наряд на съемках для Marie Claire. Фотография Дэймона Хита», — написала она сегодня, опубликовав фото, на которой ее грудь едва прикрыта прозрачным латексом и пластиковыми цветами.
Подписчики восхищаются фигурой звезды. 38-летняя актриса сохранила девичьи формы, а ее аккуратная грудь вызывает зависть даже у тех, кто младше ее на 10-15 лет.
Несмотря на то, что в СМИ Ольгу часто называют французской актрисой и моделью, она не стесняется своего украинского происхождения. Женщина не раз говорила, что родом она из Бердянска, и часто публикует фото, напоминающие о ее корнях.
Фото: instagram, globallookpress