38-летняя Ольга Куриленко продемонстрировала девичьи формы в откровенной съемке для глянца

Актриса Ольга Куриленко, прославившаяся ролью девушки агента Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», который вышел в 2008 году, за 10 лет ничуть не изменилась. Она по-прежнему стройна, а ее хобби — съемки для модных проектов и глянцевых журналов.

«Я просто влюбилась в этот наряд на съемках для Marie Claire. Фотография Дэймона Хита», — написала она сегодня, опубликовав фото, на которой ее грудь едва прикрыта прозрачным латексом и пластиковыми цветами.