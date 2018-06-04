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38-летняя Ольга Куриленко продемонстрировала девичьи формы в откровенной съемке для глянца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Куриленко

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«Девушка Бонда» Ольга Куриленко обнажила аккуратную грудь на съемке для Marie Claire.

Актриса Ольга Куриленко, прославившаяся ролью девушки агента Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», который вышел в 2008 году, за 10 лет ничуть не изменилась. Она по-прежнему стройна, а ее хобби — съемки для модных проектов и глянцевых журналов.

«Я просто влюбилась в этот наряд на съемках для Marie Claire. Фотография Дэймона Хита», — написала она сегодня, опубликовав фото, на которой ее грудь едва прикрыта прозрачным латексом и пластиковыми цветами.

Подписчики восхищаются фигурой звезды. 38-летняя актриса сохранила девичьи формы, а ее аккуратная грудь вызывает зависть даже у тех, кто младше ее на 10-15 лет.

Несмотря на то, что в СМИ Ольгу часто называют французской актрисой и моделью, она не стесняется своего украинского происхождения. Женщина не раз говорила, что родом она из Бердянска, и часто публикует фото, напоминающие о ее корнях.

Memories from my hometown. 🍒

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

Фото: instagram, globallookpress

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