Девочка с собакой: Ольга Зуева показала новое фото подросшей дочери от Данилы Козловского
Фото: www.instagram.com/_olyazueva/
Актриса и режиссер Ольга Зуева живет с дочерью Одой Валентиной в США. Изредка молодая мать показывает свою малышку подписчикам в Instagram, но всегда со спины.
Ольга опубликовала в социальной сети новое милое фото дочери от Данилы Козловского. На снимке девочка упирается ручками в стекло окна, а рядом, как обычно, сидит преданная дворняжка Груша (ее Данила и Ольга подобрали на улице).
Фото: www.instagram.com/_olyazueva/
Ольга Зуева до знакомства с Данилой Козловским жила и работала в Америке. Но потом ради любимого на время перебралась в Россию. Пара долго скрывала, что ждет ребенка. Ольга всю беременность провела в США, а любимый отправился к ней незадолго до родов. Первые недели после появления на свет Оды Валентины отец провел с ней, но после улетел обратно в Москву для продолжения работы.
Зуева и Козловский не афишируют свои отношения. Они не делятся с поклонниками совместными фото. Несколько месяцев назад в Сети появилась информация, что Данила ушел от Ольги к актрисе Оксане Акиньшиной. Тогда их засняли во время отдыха на морском побережье. Но официально свое расставание Козловский и Зуева не подтверждали. Впрочем, и начало своего романа они тоже долгое время держали в тайне.
Поклонники пары не хотят верить, что они больше не вместе, предпочитая думать, что отдых с Акиньшиной стал пиар-ходом для продвижения нового фильма Данилы Козловского.
Фото и видео: Instagram Ольги Зуевой и Данилы Козловского, Starface
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