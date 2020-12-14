Девочка с собакой: Ольга Зуева показала новое фото подросшей дочери от Данилы Козловского

Ольга Зуева до знакомства с Данилой Козловским жила и работала в Америке. Но потом ради любимого на время перебралась в Россию. Пара долго скрывала, что ждет ребенка. Ольга всю беременность провела в США, а любимый отправился к ней незадолго до родов. Первые недели после появления на свет Оды Валентины отец провел с ней, но после улетел обратно в Москву для продолжения работы.

Зуева и Козловский не афишируют свои отношения. Они не делятся с поклонниками совместными фото. Несколько месяцев назад в Сети появилась информация, что Данила ушел от Ольги к актрисе Оксане Акиньшиной. Тогда их засняли во время отдыха на морском побережье. Но официально свое расставание Козловский и Зуева не подтверждали. Впрочем, и начало своего романа они тоже долгое время держали в тайне.

Поклонники пары не хотят верить, что они больше не вместе, предпочитая думать, что отдых с Акиньшиной стал пиар-ходом для продвижения нового фильма Данилы Козловского.