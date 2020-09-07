Ольга Зуева показала «беременное» фото на фоне слухов о новом романе Данилы Козловского

В минувшие выходные светские сплетники обсуждали новый роман Данилы Козловского. Актера обвиняют в предательстве: менее года назад его супруга Ольга Зуева родила ему очаровательную дочку, а теперь, по данным Telegram-канала «Закулиска», его видели в Бодруме в компании коллеги по цеху Оксаны Акиньшиной.

Никто из участников возможного треугольника пока не комментировал эти слухи, но в ночь с воскресенья на понедельник Ольга опубликовала в блоге «беременное» фото.

«Today one year ago #tbt Год назад. Это платье пока не застёгивается. Но я не теряю надежды», - написала она.