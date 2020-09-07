Ольга Зуева показала «беременное» фото на фоне слухов о новом романе Данилы Козловского
Фото: Instagram Ольги Зуевой
В минувшие выходные светские сплетники обсуждали новый роман Данилы Козловского. Актера обвиняют в предательстве: менее года назад его супруга Ольга Зуева родила ему очаровательную дочку, а теперь, по данным Telegram-канала «Закулиска», его видели в Бодруме в компании коллеги по цеху Оксаны Акиньшиной.
Никто из участников возможного треугольника пока не комментировал эти слухи, но в ночь с воскресенья на понедельник Ольга опубликовала в блоге «беременное» фото.
«Today one year ago #tbt Год назад. Это платье пока не застёгивается. Но я не теряю надежды», - написала она.
Поклонники пары уверены: новость о предательстве является пиаром: совсем скоро у Данилы должен выйти фильм «Чернобыль» и команда, якобы, хочет такими методами поднять интерес к премьере.
Как считаете вы?
Фото и видео: Instagram/@_olyazueva, Globallookpress
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