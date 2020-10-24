Дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли сыграли на гитаре для звездной мамы: «Как красиво!»

Павел и Ляйсан поженились осенью 2012 года. Ляйсан рассказывала, что ее будущий муж стал ей самым близким человеком, когда ушла из жизни ее мама (Зульфия Утяшева умерла в марте того 2012-го от сердечного приступа, — прим. ред.). У супругов растут двое детей: 7-летний Роберт и 5-летняя София.

Недавно мы писали, как Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали эффектное совместное фото: Мистер и миссис Воляшевы. Супруги решили спародировать самую крутую супружескую пару.

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