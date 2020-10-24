Дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли сыграли на гитаре для звездной мамы: «Как красиво!»
Фото: @pavelvolyaofficial / Instagram
В новом видео, которое гимнастка опубликовала в Stories на своей странице в Instagram, Ляйсан показала подросших детей — дочку Софию и сына Роберта. Девочка попробовала сыграть на инструменте одним пальцем, поразив звездную маму красотой исполнения мелодии: «Как красиво!». Для ролика мамы на гитаре сыграл и 7-летний Роберт, мальчик виртуозно взял инструмент и продемонстрировал свои навыки. Ляйсан похвалила детей и с гордостью опубликовала видео в Сети. Шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева нередко публикуют нежные совместные посты, однако семейную жизнь и досуг детей предпочитают не выносить на публику.
Павел и Ляйсан поженились осенью 2012 года. Ляйсан рассказывала, что ее будущий муж стал ей самым близким человеком, когда ушла из жизни ее мама (Зульфия Утяшева умерла в марте того 2012-го от сердечного приступа, — прим. ред.). У супругов растут двое детей: 7-летний Роберт и 5-летняя София.
Недавно мы писали, как Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали эффектное совместное фото: Мистер и миссис Воляшевы. Супруги решили спародировать самую крутую супружескую пару.
А вам понравилось новое видео Ляйсан Утяшевой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @liasanutiasheva, @pavelvolyaofficial / Instagram
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