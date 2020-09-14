Павел Воля показал нежное фото с Ляйсан Утяшевой: «Я и моя»

«Пара, смотря на которую, я верю в любовь», «Паша, только не хайпуй, как блэкбургер и Джига с женами, ты единственный оплот здравомыслия среди этого всего», «Уже испугалась, что очередной звездный пост о разводе. Слишком много их в этом году», «Лишь бы не развелись, как все! Этот год проклятый какой-то. Скорее бы он закончился!», «Вы реально нереальные!», «Какие же вы классные. Счастья вам, ребята, и любви. Очень приятно на вас смотреть», — прокомментировали подписчики Воли.

Павел и Ляйсан поженились осенью 2012 года. Ляйсан рассказывала, что ее будущий муж стал ей самым близким человеком, когда ушла из жизни ее мама (Зульфия Утяшева умерла в марте того 2012-го от сердечного приступа, — прим. ред.). У супругов растут двое детей: 7-летний Роберт и 5-летняя София.