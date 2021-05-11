«Дети — успешный бизнес»: почему звездные отцы не хотят платить бывшим женам
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Фото: Global Look Press
Звезды, как и обычные люди, не всегда способны уживаться со своими вторыми половинками. Брак у многих заканчивается разводом. А поскольку в большинстве случаев в семьях есть дети, то после развода начинается борьба за алименты. Почему же звездные отцы сопротивляются?
Певец Данко отказался платить миллион рублей в качестве алиментов бывшей жене. Когда его яростно осудили за это в социальных сетях, он рассказал журналистам «Собеседника», что для его жены дети — это успешный бизнес.
«Эту сумму хотели мне присудить за то, что я якобы много лет не платил алименты, — поясняет 52-летний артист. — Я согласен с тем, что если мать воспитывает ребенка, то отец должен участвовать материально. Но старшая дочь Соня много лет жила со мной в отдельной квартире, Наталья даже не знала, где она учится. Вы можете сходить в Московское государственное хореографическое училище имени Л.М. Лавровского и поговорить с педагогами. Они ни разу не видели мать Софьи. Я каждый день возил туда дочь, ходил на родительские собрания. Я был мать!», — заявил он.
Фото: Global Look Press
«А перед судом Наташа коварно забрала Соню, начала ее настраивать против меня, против бабушки. Сейчас дочь даже не поздравляет меня с днем рождения, не берет никакие трубки. А задолженность в миллион рублей была сфабрикована».
Такие истории — далеко не редкость. Пока половина Сети осуждает актера Виталия Гогунского за то, что он не помогает бывшей жене обеспечивать дочь Милану, сам он объясняется — жене и ребенку оставил квартиру, саму девочку не видел уже давно, а мать Миланы, Ирина Маирко, являясь менеджером девочки, зарабатывает на ней деньги.
Часто «неплательщики» алиментов на самом деле регулярно помогают своим детям — просто переводят деньги не официально, а непосредственно на карту детям. Так, об этом заявил музыкант Рома Жуков после жалоб его бывшей жены на то, что 120 тысяч на детей не хватает.
А актер Максим Виторган, хотя и не платит деньги бывшей жене официально, переводит сыну около 100 тысяч в месяц на репетитора.
У Александра Кержакова, который был женат на Милане Тюльпановой и расстался с ней не лучшим образом, свои аргументы — по его словам, у Миланы проблемы с наркотиками и алкоголем. Он попытался отсудить ребенка и забрать его себе, однако в итоге сына вернули Милане.
Кроме нерадивых отцов, попадаются и другие, для которых развод с женой не означает развода с детьми. Так, после расставания с Агатой Муцениеце Павел Прилучный продолжает видеться с детьми и проводить с ними время.
Фото: Global Look Press
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