«Дети — успешный бизнес»: почему звездные отцы не хотят платить бывшим женам

«А перед судом Наташа коварно забрала Соню, начала ее настраивать против меня, против бабушки. Сейчас дочь даже не поздравляет меня с днем рождения, не берет никакие трубки. А задолженность в миллион рублей была сфабрикована».

Такие истории — далеко не редкость. Пока половина Сети осуждает актера Виталия Гогунского за то, что он не помогает бывшей жене обеспечивать дочь Милану, сам он объясняется — жене и ребенку оставил квартиру, саму девочку не видел уже давно, а мать Миланы, Ирина Маирко, являясь менеджером девочки, зарабатывает на ней деньги.

Часто «неплательщики» алиментов на самом деле регулярно помогают своим детям — просто переводят деньги не официально, а непосредственно на карту детям. Так, об этом заявил музыкант Рома Жуков после жалоб его бывшей жены на то, что 120 тысяч на детей не хватает.

А актер Максим Виторган, хотя и не платит деньги бывшей жене официально, переводит сыну около 100 тысяч в месяц на репетитора.

У Александра Кержакова, который был женат на Милане Тюльпановой и расстался с ней не лучшим образом, свои аргументы — по его словам, у Миланы проблемы с наркотиками и алкоголем. Он попытался отсудить ребенка и забрать его себе, однако в итоге сына вернули Милане.

Кроме нерадивых отцов, попадаются и другие, для которых развод с женой не означает развода с детьми. Так, после расставания с Агатой Муцениеце Павел Прилучный продолжает видеться с детьми и проводить с ними время.