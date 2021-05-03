Цифра дня: Милана Тюльпанова получила от Кержакова 27 тысяч рублей в качестве алиментов

Хотя российские футболисты могут по праву гордиться своими зарплатами, это не всегда отражается на алиментах, которые они платят своим детям.

Милана Тюльпанова показала алименты, которые она получила от отца своего ребенка Александра Кержакова.

Ранее девушка с большим трудом вернула себе сына, которого хотел отобрать отец, — он обвинил Милану в злоупотреблении наркотиками и алкоголем.