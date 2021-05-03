Цифра дня: Милана Тюльпанова получила от Кержакова 27 тысяч рублей в качестве алиментов
Фото: Global Look Press
Хотя российские футболисты могут по праву гордиться своими зарплатами, это не всегда отражается на алиментах, которые они платят своим детям.
Милана Тюльпанова показала алименты, которые она получила от отца своего ребенка Александра Кержакова.
Ранее девушка с большим трудом вернула себе сына, которого хотел отобрать отец, — он обвинил Милану в злоупотреблении наркотиками и алкоголем.
Фото: @milana_tulpanova
«Саша опубликовал видео, на котором видно, как сын плачет при встрече со мной. Ситуация была следующая: Саша завел сына в комнату и быстро вышел оттуда. Разумеется, ребенок был напуган, но я постаралась сделать все, чтобы не усугублять ситуацию. У нас же были и хорошие встречи, когда Артемий называл меня мамой, но Саша их не показывает. На одной из наших первых встреч сын начал очень сильно, гипертрофированно плакать. Когда дети видят незнакомца, они так не плачут. Я подозреваю, что бывший муж показывал ребенку мои фотографии и говорил какие-то гадости», — рассказывает Милана.
Ранее девушка обвиняла бывшего мужа и в более тяжких поступках — она заявила, что он поднимал на нее руку. В одном из недавних интервью она рассказала, что главным аргументом для их брака были связи ее отца, и именно он сдерживал Александра.
Фото: Global Look Press, Instagram Миланы Тюльпановой
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