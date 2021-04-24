Андрей Аршавин добился уменьшения алиментов на детей от Юлии Барановской

39-летняя звезда российского футбола Андрей Аршавин и 35-летняя телеведущая Юлия Барановская имеют троих общих детей, и не первый раз поднимают вопрос о стоимости их содержания. Суд рассмотрел апелляцию от Юлии Барановской по поводу алиментов в положительную для спортсмена сторону. Теперь Аршавин будет выплачивать своим детям меньше денег. А именно, не половину своего дохода, как было до этого, а ⅜. Еще одну часть будет получать дочь Есения от брака с Алисой Казьминой.

«Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд», — рассказала Барановская.

Напомним, пара состояла в отношениях 9 лет. В 2013 году Аршавин и Барановская объявили о расставании. Причиной тому стали отношения футболиста с Алисой Казьминой. На тот момент Юлия была беременна младшим сыном Арсением, и очень тяжело переживала предательство возлюбленного. Отношения Аршавина и Казьминой развивались достаточно быстро. Влюбленные зарегистрировали брак, в котором родилась дочь Есения. Но на данный момент супруги уже развелись.