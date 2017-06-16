Лиза и Гарри Галкины сами сочиняют и исполняют песни

Когда Алла Пугачева и Максим Галкин объявили, что стали родителями, их поклонники были уверены: детки унаследуют их таланты. Так оно и вышло: сегодня счастливый отец поделился видеороликом, на котором Лиза и Гарри развлекаются в пробке, сочиняя и исполняя веселые песенки.