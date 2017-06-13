Алла Пугачева и Максим Галкин показали, как проходят их совместные поездки с детьми

Чем занять детей в дальней поездке? Алла Пугачева и Максим Галкин знают ответ. Чтобы их дети, Лиза и Гарри, не скучали в пути, родители обучают их правильному произношению слов. Причем, не только русских, но и иностранных. «Уроки правильной речи», — подписал папа забавный видеоролик.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Июн 13 2017 в 4:52 PDT

Заметно, что Лиза достигла несколько больших успехов, чем Гарри. Девочка знает это и явно гордится собой. «Понятно?», — победоносно восклицает она.

«Какие они сладкие», «Ну это "понятно?" вообще рассмешило», «Боже, какие чудесные детки!!!! не перестаю любоваться) спасибо, Максим, что даете нам подсматривать за вашими прекрасными наследниками!», — восхищаются фанаты звездной пары.

Справедливости ради стоит отметить, что у Гарри сильнее прослеживается музыкальный талант.

Фото: instagram.com