Видеоролик, которым поделился Максим Галкин в своем блоге, поразил его подписчиков. На нем трехлетняя Лиза плавает так, как не могут многие взрослые. Под водой девочка чувствует себя абсолютно свободно — за это родители называют ее русалкой.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Май 19 2017 в 4:18 PDT

«Мама поет, а дочка плывет! Лиза, конечно, в плавании дает жару. Пора на соревнования! Всем желаю хороших выходных, спасибо за добрые слова в наш адрес, это всегда приятно», — поделился эмоциями гордый отец.

«Ничего себе! Высокоскоростная сирена», «У талантливых родителей не могут быть менее талантливые дети. Умничка!!!», «Обалдеть. Это она сама так научилась или с ней занимается кто из тренеров?», «Уже и стиль баттерфляй знает», — восхитились подписчики.

Старательная Лиза Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Ноя 23 2016 в 2:07 PST

Мама и папа много времени уделяют развитию Лизы и Гарри. Вчера отец хвастался, что дочь отлично говорит по-французски. Наследники звездной пары изучают иностранные языки в трехъязычном детском саду Le chat botte, что в поселке «Лесное Лапино». Преподаватели и няня отмечают, что они растут весьма способными малышами.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Янв 15 2017 в 1:53 PST

Фото: instagram.com