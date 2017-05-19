Видеоролик, которым поделился Максим Галкин в своем блоге, поразил его подписчиков. На нем трехлетняя Лиза плавает так, как не могут многие взрослые. Под водой девочка чувствует себя абсолютно свободно — за это родители называют ее русалкой.
«Мама поет, а дочка плывет! Лиза, конечно, в плавании дает жару. Пора на соревнования! Всем желаю хороших выходных, спасибо за добрые слова в наш адрес, это всегда приятно», — поделился эмоциями гордый отец.
«Ничего себе! Высокоскоростная сирена», «У талантливых родителей не могут быть менее талантливые дети. Умничка!!!», «Обалдеть. Это она сама так научилась или с ней занимается кто из тренеров?», «Уже и стиль баттерфляй знает», — восхитились подписчики.
Мама и папа много времени уделяют развитию Лизы и Гарри. Вчера отец хвастался, что дочь отлично говорит по-французски. Наследники звездной пары изучают иностранные языки в трехъязычном детском саду Le chat botte, что в поселке «Лесное Лапино». Преподаватели и няня отмечают, что они растут весьма способными малышами.
Фото: instagram.com