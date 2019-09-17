Глубокое декольте и струящийся шелк: Ирина Пегова появилась на вручении театральной премии в ярком образе

16 сентября в Юсуповском дворце музея-усадьбы «Архангельское» в Подмосковье прошло вручение театральной премии «Хрустальная Турандот». Перед началом церемонии гости вечера позировали фотографам.
Любимица публики Ирина Пегова появилась на мероприятии в ярком образе. Первые снимки с церемонии появились в аккаунте театра Табакова.
Актриса уложила волосы в легкие волны, а для выхода в свет выбрала красное шелковое платье с яркими колибри на нем. Наряд с глубоким декольте подчеркнул шикарные формы актрисы. В руках Ирина держала маленький клатч в тон платья.
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Фото с церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот». Ещё раз поздравляем наших лауреатов! «Лучшая мужская роль» - Владимир Машков (Абрам Шварц, «Матросская Тишина»); «Лучший дебют» - Дарья Антонюк (Элиза Дулиттл, «Моя прекрасная леди»). Автор фото - Екатерина Цветкова @cvetkova_ekaterina .
Поклонники поздравили позировавшего с Пеговой Владимира Машкова, получившего награду за лучшую мужскую роль в спектакле «Матросская тишина». Подписчики также отметили, то и Ирина, и Владимир на фото выглядят великолепно.
Награды также получили Нонна Гришаева, Дарья Антонюк, Галина Тюнина, Сергей Женовач и другие театральные деятели.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: «Вечерний Ургант»
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