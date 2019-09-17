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Глубокое декольте и струящийся шелк: Ирина Пегова появилась на вручении театральной премии в ярком образе

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Пегова

Фото: Instagram

Актриса своей яркой красотой привлекла всеобщее внимание.

16 сентября в Юсуповском дворце музея-усадьбы «Архангельское» в Подмосковье прошло вручение театральной премии «Хрустальная Турандот». Перед началом церемонии гости вечера позировали фотографам.

Любимица публики Ирина Пегова появилась на мероприятии в ярком образе. Первые снимки с церемонии появились в аккаунте театра Табакова.

Страстный танец Ирины Пеговой

Актриса уложила волосы в легкие волны, а для выхода в свет выбрала красное шелковое платье с яркими колибри на нем. Наряд с глубоким декольте подчеркнул шикарные формы актрисы. В руках Ирина держала маленький клатч в тон платья.

Поклонники поздравили позировавшего с Пеговой Владимира Машкова, получившего награду за лучшую мужскую роль в спектакле «Матросская тишина». Подписчики также отметили, то и Ирина, и Владимир на фото выглядят великолепно.

Награды также получили Нонна Гришаева, Дарья Антонюк, Галина Тюнина, Сергей Женовач и другие театральные деятели.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: «Вечерний Ургант»

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