Глубокое декольте и струящийся шелк: Ирина Пегова появилась на вручении театральной премии в ярком образе

Поклонники поздравили позировавшего с Пеговой Владимира Машкова, получившего награду за лучшую мужскую роль в спектакле «Матросская тишина». Подписчики также отметили, то и Ирина, и Владимир на фото выглядят великолепно.

Награды также получили Нонна Гришаева, Дарья Антонюк, Галина Тюнина, Сергей Женовач и другие театральные деятели.