Дерзкий выход: Плетнева взбудоражила гостей юбилея «МУЗ-ТВ» комплектом со стразами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Анна Плетнева приковала к себе внимание гостей и фотографов на красной дорожке эффектным нарядом.
Эпатажная певица появилась в шикарном блестящем платье в пол медного оттенка с объемными рукавами, очень смелым декольте и откровенным разрезом, а также призрачных лодочках на шпильке.
Однако изюминкой образа стал шикарный комплект нижнего белья, весь усыпанный стразами. Певица с удовольствием позировала и продемонстрировала его в разных ракурсах, заодно похваставшись прекрасной фигурой.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
На вечере, посвященном дню рождения телеканала «МУЗ-ТВ» появилось много звезд, которые соревнуются друг с другом своими нарядами. Например, Ольга Бузова появилась в шикарном белоснежном платье-«зефирке» и дерзких ботфортах на шпильке. Пришла на мероприятие и певица МакSим, которая недавно вышла из комы. Звезда выбрала для выхода серое платье и меховую накидку, однако отказалась выходить на красную дорожку и фотографироваться.
Стоит отметить, что Анна Плетнева не так давно пережила стрессовую ситуацию – ее супруг попал в больницу после аварии на мотоцикле. Сейчас Кирилл Сыров восстанавливается, подробных сведений о его состоянии нет.
Фото: Макс Светский/Passion.ru, Instagram, Global Look press