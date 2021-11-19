Дерзкий выход: Плетнева взбудоражила гостей юбилея «МУЗ-ТВ» комплектом со стразами

На вечере, посвященном дню рождения телеканала «МУЗ-ТВ» появилось много звезд, которые соревнуются друг с другом своими нарядами. Например, Ольга Бузова появилась в шикарном белоснежном платье-«зефирке» и дерзких ботфортах на шпильке. Пришла на мероприятие и певица МакSим, которая недавно вышла из комы. Звезда выбрала для выхода серое платье и меховую накидку, однако отказалась выходить на красную дорожку и фотографироваться.

Стоит отметить, что Анна Плетнева не так давно пережила стрессовую ситуацию – ее супруг попал в больницу после аварии на мотоцикле. Сейчас Кирилл Сыров восстанавливается, подробных сведений о его состоянии нет.