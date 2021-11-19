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Бузова появилась на 25-летии «МУЗ-ТВ» в костюме зефира и с обездвиженной рукой

19 ноября телеканал «МУЗ-ТВ» отмечает свое 25-летие. В честь круглой даты — масштабный концерт в Государственном Кремлевском дворце. Концентрация селебрити на локации зашкаливает: в числе первых позировать фотографам вышла Ольга Бузова. Не остановила певицу даже серьезная травма руки, полученная некогда на съемках телешоу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: Макс Светский

Поднимать настроение звезда взялась с помощью яркого образа. Ольга нарядилась в необъятное платье из бесчисленных слоев пышного фатина, которое напомнило зефир. Костюм облака дополнили дерзкие сатиновые сапоги-чулки цвета электрик — ультравысокие и на головокружительных шпильках. Финальный акцент — брутальное колье-цепь и крупные серьги.

Видео: Passion.ru

Внимание привлек не только эпатажный наряд. Вынужденными аксессуарами стали лечебные тейпы, которые протянулись по плечам и вдоль травмированной руки. Позируя перед камерами, звезда не смогла сложить «сердечко» из ладоней — понадобилась помощь со стороны.

Видео: Passion.ru

Ранее представитель Ольги Бузовой прокомментировал, что у певицы действительно серьезная проблема со здоровьем, и напрягать кисть ей противопоказано. Предполагают, что травмы невозможно вылечить, и они всегда будут давать о себе знать.

Фото и видео: Макс Светский / Instagram @buzova86 / Passion.ru

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