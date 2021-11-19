Бузова появилась на 25-летии «МУЗ-ТВ» в костюме зефира и с обездвиженной рукой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский
Поднимать настроение звезда взялась с помощью яркого образа. Ольга нарядилась в необъятное платье из бесчисленных слоев пышного фатина, которое напомнило зефир. Костюм облака дополнили дерзкие сатиновые сапоги-чулки цвета электрик — ультравысокие и на головокружительных шпильках. Финальный акцент — брутальное колье-цепь и крупные серьги.
Внимание привлек не только эпатажный наряд. Вынужденными аксессуарами стали лечебные тейпы, которые протянулись по плечам и вдоль травмированной руки. Позируя перед камерами, звезда не смогла сложить «сердечко» из ладоней — понадобилась помощь со стороны.
Ранее представитель Ольги Бузовой прокомментировал, что у певицы действительно серьезная проблема со здоровьем, и напрягать кисть ей противопоказано. Предполагают, что травмы невозможно вылечить, и они всегда будут давать о себе знать.
Фото и видео: Макс Светский / Instagram @buzova86 / Passion.ru