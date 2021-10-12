Анна Плетнева впервые рассказала об аварии и госпитализации мужа

«Так как информация все равно просочилась в СМИ, хочу сказать, что эта новость пришла ко мне до выхода на сцену… Какого мне было — говорить не стану. Я сейчас рядом с мужем. Пожалуйста, уважаемые и любимые журналисты, сейчас не время для вопросов. Я сделала все, что могла как артист 10 октября… Концерта я не помню. Теперь нам важно побыть в личной тишине», — написала Плетнева.