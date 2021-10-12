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Анна Плетнева впервые рассказала об аварии и госпитализации мужа
Муж солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой, предприниматель Кирилл Сыров, попал в реанимацию после аварии на мотоцикле. Артистка в этот момент находилась на выступлении. Анна рассказала подробности случившегося в своем Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @dusya_star/Instagram
Певица поделилась с подписчиками, что она узнала о случившемся прямо перед выходом на сцену, а само выступление не помнит. В данный момент артистка находится рядом с супругом.
Анна Плетнева с дочерьми
«Так как информация все равно просочилась в СМИ, хочу сказать, что эта новость пришла ко мне до выхода на сцену… Какого мне было — говорить не стану. Я сейчас рядом с мужем. Пожалуйста, уважаемые и любимые журналисты, сейчас не время для вопросов. Я сделала все, что могла как артист 10 октября… Концерта я не помню. Теперь нам важно побыть в личной тишине», — написала Плетнева.
Фото и видео: Instagram
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