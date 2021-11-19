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МакSим пришла на день рождения «МУЗ-ТВ» в мехах, но отказалась фотографироваться

Певица перенесла коронавирус в тяжелой форме и кому, а после выздоровления удивила всех резкой потерей веса. Юбилей «МУЗ-ТВ» стал первым после болезни светским мероприятием, на котором появилась певица.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Абросимова приехала на юбилей МУЗ-ТВ

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Марина Абросимова пришла на Юбилей «МУЗ-ТВ», который проходит в Москве вечером 19 ноября. Фотографироваться и выходить на красную дорожку перенесшая коронавирус певица отказалась.

Несмотря на реабилитацию после болезни, которую проходит артистка, выглядит она неплохо. На мероприятии звезда появилась в сером платье-миди и черных ботфортах на шпильке, а завершает образ элегантная меховая накидка черно-белого цвета.

Стоит отметить, что уже не первый выход певицы на люди после болезни — несмотря на слабость и восстановление, она не смогла удержаться и не проводить в школу младшую дочь 1 сентября. Однако даже в период реабилитации певица не сидит, сложа руки — она активно занимается собственной школой искусств и проводит время со своими дочерьми.

Ранее в интервью Ксении Собчак она призналась, что пока не думает о возвращении на сцену — после ИВЛ петь ей будет трудно. Однако стало известно, что на празднике в честь 25-летия телеканала «МУЗ-ТВ» она исполнит припев своей самой популярной песни «Знаешь ли ты».

Фото: Макс Светский/Passion.ru, Instagram, Global Look press

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