Дерзкая красотка Глафира Тарханова устроила фотосессию в ванне с апельсинами
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Глафира Тарханова нередко принимает участие в эффектных фотосессиях. В одной из последний съемок актриса предстала в дерзком образе. Звезда позировала в ванне, наполненной водой, апельсинами, блестками и новогодними игрушками. Для необычной съемки Глафира выбрала черный строгий костюм и предстала на фото дерзкой красоткой с ярким макияжем. Волосы актрисы зачесали назад и добились эффекта «мокрой» укладки. Под фото Глафира написала: «2 января. Как прошла ваша новогодняя ночь и 1 января???1,2,3,4,5??? Какая совпадает с настроением?! Новогодний компот продолжение».
Пользователи Сети высоко оценили новый образ звезды и написали в комментариях: «Очень красивая!», «А на третьем фото вы неотразимая», «Глафира как всегда на высоте! Красавица», «С Новым года и отличного зимнего настроения», «Ну и как, скажите, вами не восхищаться?», «Фото классные», «Очень красиво и естественно».
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Напомним, что Глафира Тарханова — счастливая многодетная мама четверых сыновей, младший из которых появился на свет в 2017 году. Актриса давно замужем за артистом Малого театра Алексеем Фаддеевым, который не любит к себе повышенное внимание СМИ и предпочитает не сопровождать супругу во время светских выходов. Недавно супруг звезды нашумевшего сериала «Измены» дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни: «Первого сына Глаша рожала в роддоме и очень негативно об этом опыте отзывалась. Схватки начались в три часа ночи, а родила только вечером следующего дня. Поэтому второго уже дома рожала. Вызвала акушерку, и все очень быстро произошло. Ну и дальше поняла, что продолжит этот опыт. Я ее подержал, но убеждать кого-то идти по нашим стопам не буду».
К слову, недавно мы писали, как Глафира Тарханова показала необычную фотосессию в жемчугах и блестках. 37-летняя популярная актриса Глафира Тарханова, которая регулярно участвует в ярких фотосессиях, предстала в очередном эффектном образе.
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Фото и видео: @glafiratarhanova / Instagram
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