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«Бесподобна»: Глафира Тарханова примерила яркое розовое каре и корону

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Глафира Тарханова, селфи

Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/

В новом образе актриса произвела фурор в Сети и получила комплименты от подписчиков.

В образе красотки Лауры с розовыми волосами, и в привычной веселой манере Глафира Тарханова рассказала своим подписчикам новость о том, что она снялась для итальянского журнала. В большой фотосессии актриса появилась в разных образах, в том числе Фриды Кало и Марии Антуанетты.

«Очень хотелось поделиться , но Лаура меня опередила... Приятно было получить европейский журнал!!! Очень приятно!!», — пишет Тарханова. «Я хочу ещё, мне всё мало. Ещё один образ скоро выложу... Кто вам понравился больше в предыдущих постах: А-ля Антуанетта, немного Фрида, или почти Гуччи?!».

Подписчики с восторгом встретили и новость, и любимого персонажа Лауру:

«Очень здорово! Совершенно случайно, благодаря этим образцам, открыла для себя новую Глафиру Тарханову. Режиссёры, ау!!», «Журнал красивый, а образ Глаши в розовом парике не понравился совсем», «Наша любимая Глафира», «Очень нравится смотреть такие лёгкие и веселые посты!!», «Класс! Поздравляю, Глафира! Мне все образы очень понравились, даже сложно выбрать, какой больше! Лаура вообще огонь. Она тоже достойна оказаться на страницах этого журнала», «Вы просто классная, а Лаура так вообще».

Глафира часто радует подписчиков самыми разными и необычными образами. Ранее она покорила всех образом «золотой рыбки» в блестках и жемчугах.

Фото и видео: Instagram Глафиры Тархановой

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