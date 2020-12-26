«Бесподобна»: Глафира Тарханова примерила яркое розовое каре и корону

В образе красотки Лауры с розовыми волосами, и в привычной веселой манере Глафира Тарханова рассказала своим подписчикам новость о том, что она снялась для итальянского журнала. В большой фотосессии актриса появилась в разных образах, в том числе Фриды Кало и Марии Антуанетты.

«Очень хотелось поделиться , но Лаура меня опередила... Приятно было получить европейский журнал!!! Очень приятно!!», — пишет Тарханова. «Я хочу ещё, мне всё мало. Ещё один образ скоро выложу... Кто вам понравился больше в предыдущих постах: А-ля Антуанетта, немного Фрида, или почти Гуччи?!».