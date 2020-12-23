«Золотая рыбка»: Глафира Тарханова показала необычную фотосессию в жемчугах и блестках

Недавно супруг звезды нашумевшего сериала «Измены» дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни: «Первого сына Глаша рожала в роддоме и очень негативно об этом опыте отзывалась. Схватки начались в три часа ночи, а родила только вечером следующего дня. Поэтому второго уже дома рожала. Вызвала акушерку, и все очень быстро произошло. Ну и дальше поняла, что продолжит этот опыт. Я ее подержал, но убеждать кого-то идти по нашим стопам не буду».

Также актер уточнил, что присутствие при родах жены не изменило его отношение к ней: «Я не брезгливый и таких проблем не испытывал. Рос в Рязани, многое там повидал. Плюс в армии служил. Словом, барьера физиологии у меня нет. Для меня Глаша — самая красивая и желанная. Конечно, в браке все важно. Секс — часть супружеской жизни, он должен постоянно присутствовать. Благодаря этому у меня как раз четверо детей и родилось. Любые отношения — это тяжелый труд, надо научиться друг друга слышать и понимать. Зачастую измены происходят, когда люди перестали друг друга слышать, и в них всегда виноваты оба. Можно или нельзя это простить — не знаю. Я, слава Богу, не сталкивался».