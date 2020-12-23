«Золотая рыбка»: Глафира Тарханова показала необычную фотосессию в жемчугах и блестках
Фото: Instagram Глафиры Тархановой
Глафира Тарханова опубликовала в Instagram новую фотосессию, в которой она позирует с блестками и жемчугами на лице. «Можно мне блесток, и побольше, и жемчугов. Сама себе новогодняя елка или золотая рыбка, как на последнем фото», — подписала она снимки.
Фолловеры оценили новый образ актрисы, о чем написали в многочисленных комментариях: «Восхитительно! Особенно последнее фото», «Красиво», «Неординарно. Мне нравится», «Рыбка, просто супер», «Необычно. Второе фото особенно понравилось!», «Прям рыбка золотая!», «Да, золотая рыбка! 4 фото класс!», «Девочка! Да ты сама — бриллиант! Сама — украшение!», «Какая красавица. Очень эффектно», «Звездочка», «Жемчужная рыбка», «Прекрасная милая золотая рыбка», «Много блесток не бывает!», «Неординарно», «Волшебная девочка», «Смотрится, как будто вы с другой планеты, таинственно!».
Напомним, что Глафира Тарханова — счастливая многодетная мама четверых сыновей, младший из которых появился на свет в 2017 году. Актриса давно замужем за артистом Малого театра Алексеем Фаддеевым, который не любит к себе повышенное внимание СМИ и предпочитает не сопровождать супругу во время светских выходов.
Недавно супруг звезды нашумевшего сериала «Измены» дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни: «Первого сына Глаша рожала в роддоме и очень негативно об этом опыте отзывалась. Схватки начались в три часа ночи, а родила только вечером следующего дня. Поэтому второго уже дома рожала. Вызвала акушерку, и все очень быстро произошло. Ну и дальше поняла, что продолжит этот опыт. Я ее подержал, но убеждать кого-то идти по нашим стопам не буду».
Также актер уточнил, что присутствие при родах жены не изменило его отношение к ней: «Я не брезгливый и таких проблем не испытывал. Рос в Рязани, многое там повидал. Плюс в армии служил. Словом, барьера физиологии у меня нет. Для меня Глаша — самая красивая и желанная. Конечно, в браке все важно. Секс — часть супружеской жизни, он должен постоянно присутствовать. Благодаря этому у меня как раз четверо детей и родилось. Любые отношения — это тяжелый труд, надо научиться друг друга слышать и понимать. Зачастую измены происходят, когда люди перестали друг друга слышать, и в них всегда виноваты оба. Можно или нельзя это простить — не знаю. Я, слава Богу, не сталкивался».
Фото и видео: Instagram
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