Деревянко — о расставании с экс-женой: «Решили не доводить до войны»
Фото: @pablo_derevyanko / Instagram
Павел Деревянко и его 44-летняя возлюбленная Дарья Мясищева. Вместе они были 10 лет, но в официальном браке не состояли. О причинах своего разрыва они не говорили, однако отметили, что остались друзьями и вместе воспитывают дочерей: 10-летнюю Варвару и шестилетнюю Сашу. Но недавно актер в интервью изданию «7 дней» более подробно рассказал, почему они с Дарьей больше не вместе: «Подошло время, мы поняли, что нам лучше остаться просто друзьями, чтобы предотвратить возможные конфликты, которые уже готовы были вспыхнуть. Мы вовремя это увидели, все обсудили и, дабы не доводить до войны, решили остановиться. Никто не в обиде, нет победителей и побежденных. Мы по-прежнему в прекрасных отношениях».
Фото: @pabloderevyanko / Instagram
По словам Деревянко, младшая дочь пока не знает о расставании родителей, а старшая восприняла эту новость спокойно. Актер также рассказал, что изначально они с Дарьей не планировали жить вместе, но рождение старшей дочери заставило его изменить свое решение: «У нас в семье с Дашей всегда было полное равноправие. Никто ни на кого не давил. Существовали мы друг с другом органично. У нас все шло не от большой любви и страсти, а от предлагаемых обстоятельств. Мы не собирались жить вместе, но потом появилась Варвара, а чуть позже — Саша. В нашей жизни случалось всякое, но мы долго оставались вместе и были счастливы. У нас была прекрасная, хоть и нестандартная семья. Сейчас, когда мы с Дашей официально расстались, я называю ее, Варю и Сашу своей семьей».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Новости о новом романе актер опроверг. На минувшей премии «Золотой орел» Деревянко появился в компании модели Алены Ивановой. Однако он заявляет, что их связывают исключительно дружеские отношения: «Мы с ней дружим — и ничего больше».
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Фото: @pablo_derevyanko / Instagram
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