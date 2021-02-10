Деревянко — о расставании с экс-женой: «Решили не доводить до войны»

Новости о новом романе актер опроверг. На минувшей премии «Золотой орел» Деревянко появился в компании модели Алены Ивановой. Однако он заявляет, что их связывают исключительно дружеские отношения: «Мы с ней дружим — и ничего больше».

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