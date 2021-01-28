Новую подругу Деревянко предупредили, что с ним ей придется непросто

Новую подругу Павла Деревянко, танцовщицу Алену Иванову, предупредили, что с этим мужчиной ей придется непросто. Актер вышел в свет с новой возлюбленной всего чрез месяц после того, как расстался со своей супругой.

Совместимость Ивановой и Деревянко рассчитала звездный нумеролог Клара Кузденбаева для «Комсомольской правды».

«Сейчас для актера наступило время перемен в личной жизни: 44-45 лет для Павла Деревянко - хорошее время, - уверена наш эксперт. - Он родился 2 июля 1976 года, в нумерологии эта дата называется «день бессвязности». Носитель знака известности, относится к особой категории людей, которым среднего пути не дано: либо наверху, либо внизу. На самом деле, он обладает огромной харизмой - баловень судьбы, всеми любим. Очень обаятельный, душа компании. Но в быту с ним совсем не легко, эмоции преобладают над разумом. Может проявлять категоричность, гордыню, амбициозность», — рассказывает нумеролог.

По словам Клары, гармоничность отношений в этой паре зависит от того, насколько долго способна терпеть партнерша. Она отмечает, что у Алены это терпение есть, и все дело в том, готова ли она долго терпеть. В остальном же эта пара буквально создана друг для друга.