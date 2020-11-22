Денис Клявер похвастался подросшими сыновьями-красавцами

Поклонники артиста оценили кадр. Под постом можно увидеть множество комплиментов.

«Классные», «Ух ты! Надо отметить. Пацаны ваши красавчики», «Два брата акробата. Ребята, вы такие классные», «Денис, с праздником вас! Вы прекрасны», «Поздравляем вас, красивые мальчики», «Денис, вы отличный отец», «Все в папу красавцы», «Старший- копия отца. Очень классные. Мира вам и добра», «С днем сыновей. У вас замечательные мальчишки!», «Какие милые детки», «Вот это настоящее богатство», – написали восторженные подписчики.

Напомним, что сейчас бывший участник группы «Чай вдвоем» счастлив в браке со своей женой Ириной Федотовой уже более десяти лет. Это третьи по счету официальные отношения композитора.

Кроме того, Денис - многодетный отец. Старшему сыну музыканта Тимофею, рожденному в браке со второй женой Юлией, сейчас 16 лет. Дочь от певицы Евы Польны Эвелин недавно отметила 13-летие, а младшему Даниэлю 7 лет.