«Спасибо за все, родная»: Денис Клявер признался жене в любви в годовщину свадьбы
Фото: www.instagram.com/denisklyaver/
Денис и Ирина Клявер поженились в июле 2010-го, через четыре года после начала своего романа. В годовщину свадьбы певец признался супруге в любви.
«С годовщиной, любовь моя. 10 лет официального счастья. Спасибо за все, родная. Безгранично любящий и восхищающийся тобой муж», — написал Денис в Instagram.
«С 10 годовщиной свадьбы нас. Люблю тебя очень и бесконечно ценю то, что ты рядом. Лучший муж на свете! Лучший мужчина! Лучший отец!» — ответила Ирина.
«С годовщиной, семья Клявер. Счастья, любви и семейного благополучия!», «Будьте счастливы», «Любим вас», «Поздравляем, бесконечной любви!» — написали в комментариях поклонники Дениса и Ирины.
Ирина стала третьей супругой Клявера. С первой женой Еленой Денис прожил три года. Вторая жена Юлия родила ему сына Тимофея, их брак распался через 9 лет. Сейчас в семье Кляверов растет сын Даниэль. У Дениса также есть внебрачная дочь от Евы Польны Эвелина, а у Ирины — дочь Анастасия от предыдущих отношений.
Фото и видео: Instagram Дениса и Ирины Клявер
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