«Спасибо за все, родная»: Денис Клявер признался жене в любви в годовщину свадьбы

Денис и Ирина Клявер поженились в июле 2010-го, через четыре года после начала своего романа. В годовщину свадьбы певец признался супруге в любви.

«С годовщиной, любовь моя. 10 лет официального счастья. Спасибо за все, родная. Безгранично любящий и восхищающийся тобой муж», — написал Денис в Instagram.