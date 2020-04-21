День рождения без гостей: Елизавета II отмечает 94-летие в изоляции

94-летняя королева и ее более старый супруг принц Филипп следуют указаниям медиков и не общаются даже с самыми близкими родственниками, которые также уединились в своих резиденциях.

Во время недавнего обращения к нации Елизавета II находилась одна в помещении во время видеосъемки. К ней не подпустили даже съемочную группу.

Тем не менее, сам факт дня рождения не отменить. Старший сын Елизаветы II — принц Чарльз, недавно излечившийся от COVID-19, поздравил мать с 94-летием и показал ее редкие фото.

«Желаем Ее Величеству королеве счастливого 94-го дня рождения», — появилось сообщение в официальном Instagram принца Чарльза.