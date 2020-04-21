День рождения без гостей: Елизавета II отмечает 94-летие в изоляции
Фото: Instagram
21 апреля 2020 года день рождения Елизаветы II станет самым необычным за все годы ее правления. Из-за пандемии коронавируса королева изолировалась с упругом в Виндзорском замке. Ее Величество отменила традиционный салют в свою честь и попросила подданных не отмечать ее праздник при неподходящих для этого условиях.
Фото: Instagram
94-летняя королева и ее более старый супруг принц Филипп следуют указаниям медиков и не общаются даже с самыми близкими родственниками, которые также уединились в своих резиденциях.
Во время недавнего обращения к нации Елизавета II находилась одна в помещении во время видеосъемки. К ней не подпустили даже съемочную группу.
Тем не менее, сам факт дня рождения не отменить. Старший сын Елизаветы II — принц Чарльз, недавно излечившийся от COVID-19, поздравил мать с 94-летием и показал ее редкие фото.
«Желаем Ее Величеству королеве счастливого 94-го дня рождения», — появилось сообщение в официальном Instagram принца Чарльза.
Присоединились к поздравлениям принц Уильям и Кейт Миддлтон.
«Сбежавший» из-под крыла королевской семьи принц Гарри не оставил поздравления в своем микроблоге. Гарри и Меган ранее предупредили подписчиков, что не будут делать публикации в социальной сети.
Фото: Instagram
Елизавета II также отменила официальное празднование своего дня рождения, которое проходит в июне. Букингемский дворец ранее сообщил, что намеченный на 13 июня традиционный парад отменили.
Фото: Instagram, East News, GLP/ Global Look press
Видео: British Pathé
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