От оранжевого неона до конфетных оттенков: самые яркие и стильные наряды королевы Елизаветы II
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Фото: Globallook
Желтый и оранжевый
Фото: Dpa
Членам королевской семьи известно негласное правило дресс-кода — носить черный цвет только в трауре. Эта установка Елизаветы II неоднократно нарушалась ее невестками, однако, сама королева придерживается ее как никто другой. Одним из фаворитов стал желтый во всех его интерпретациях: от золотистого лайма до канареечного. Еще один близкородственный любимец — оранжевый, причем в самых смелых неоновых вариациях.
Голубой и синий
Фото: Dpa
Васильковый и небесно-голубой, бирюза, кислотный ультрамарин по-хозяйски обосновались в королевском гардеробе еще в 1990-х. С тех пор Елизавета II не изменяет этой гамме, обыгрывая ими классические прямые пальто, узнаваемые двойки с юбками и жакетами и, конечно, затейливые головные уборы.
Конфетные оттенки и фуксия
Фото: Dpa
Королевского внимания у розового цвета хоть отбавляй: в арсенале Елизаветы II его действительно много. От нежной пудровой клетки и нежных конфетных оттенков до насыщенной фуксии. Палитре «Барби» королева верна и по сей день, при этом тона скромнее не становятся.
Лавандовый цвет
Фото: Dpa
Лиловый цвет — символ королевской власти. Его королева носит в самых разнообразных вариантах на протяжении долгих лет: от сиреневых принтов до ультрафиолета. Неизменными деталями остаются оригинальные шляпки, практичная обувь, перчатки и элегантные ридикюли.
Стиль королевы самобытный и узнаваемый. Елизавета II остается верной предписаниям королевского протокола. Чего не скажешь о экс-герцогине Меган Маркл! О главных нарушениях невестки монаршей особы читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Dpa, GettyImages
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