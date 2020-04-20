От оранжевого неона до конфетных оттенков: самые яркие и стильные наряды королевы Елизаветы II

Членам королевской семьи известно негласное правило дресс-кода — носить черный цвет только в трауре. Эта установка Елизаветы II неоднократно нарушалась ее невестками, однако, сама королева придерживается ее как никто другой. Одним из фаворитов стал желтый во всех его интерпретациях: от золотистого лайма до канареечного. Еще один близкородственный любимец — оранжевый, причем в самых смелых неоновых вариациях.

Голубой и синий