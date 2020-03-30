71-летний сын королевы Елизаветы II принц Чарльз вылечился от коронавируса

Менее недели назад мировые СМИ сообщили, что сын королевы Великобритании заболел коронавирусом. Мир внимательно следил за развитием ситуации, беспокоясь за 93-летнюю Елизавету II, у одного из членов персонала которой, если верить сообщениям в Сети, тоже обнаружилась эта болезнь.

В понедельник, 30 марта, пресса со ссылкой на представителей дворца рапортовали: после консультаций со своим лечащим врачом принц Уэльский прекратил режим самоизоляции.

Супруга принца, Камилла Паркер-Боулз, остается на карантине, несмотря на то, что ее тест показал отрицательный результат.